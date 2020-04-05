Татьяна Навка поделилась архивными кадрами с Анастасией Заворотнюк

Москва, 5 апреля. Российская фигуристка Татьяна Навка продолжает поддерживать близкие отношения с семьей актрисы Анастасией Заворотнюк, у которой диагностировано онкологическое заболевание. В Instagram она выложила архивное видео с участием артистки.

На кадрах 11-летней давности показан выпуск шоу «Ледниковый период», в котором Навка исполняет номер в паре с актером Егором Бероевым. На записи запечатлена и Заворотнюк, бывшая тогда ведущей проекта.

«Очень рада видеть на этом видео Настю в работе, какая же она прекрасная, яркая, эмоциональная и светлая», — поделилась Навка.

Она также выразила надежду, что Заворотнюк сможет выздороветь и вернется к прежней жизни.

«Надеюсь и верю, что она со всем справится, и мы обязательно еще не раз увидим ее на экране и на сцене!» — добавила фигуристка.

Недавно «прекрасная няня» отпраздновала день рождения. Актрису поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу и поклонники. В ответ Заворотнюк поблагодарила подписчиков, впервые за долгое время оставив комментарий, передает «Культуромания».

О тяжелом заболевании Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Родственники актрисы, несмотря на многочисленные просьбы общественности, продолжают скрывать данные о ее самочувствии и ходе лечения.