Татьяна Навка поделилась архивными кадрами с Анастасией Заворотнюк

Москва, 5 апреля. Российская фигуристка Татьяна Навка продолжает поддерживать близкие отношения с семьей актрисы Анастасией Заворотнюк, у которой диагностировано онкологическое заболевание. В Instagram она выложила архивное видео с участием артистки.
На кадрах 11-летней давности показан выпуск шоу «Ледниковый период», в котором Навка исполняет номер в паре с актером Егором Бероевым. На записи запечатлена и Заворотнюк, бывшая тогда ведущей проекта.
«Очень рада видеть на этом видео Настю в работе, какая же она прекрасная, яркая, эмоциональная и светлая», — поделилась Навка.
Она также выразила надежду, что Заворотнюк сможет выздороветь и вернется к прежней жизни.
«Надеюсь и верю, что она со всем справится, и мы обязательно еще не раз увидим ее на экране и на сцене!» — добавила фигуристка.
И ещё про артистичность! ???? Потрясающий номер, один из моих любимых в Ледниковом Периоде ???? Я очень благодарна Егору @egorberoev ???? Когда у Марата Башарова был перелом, он откликнулся на просьбу и дал мне возможность продолжить участие в выступлениях! Талантливый, креативный, галантный и безумно творческий человек, с которым на льду можно сыграть сцену из фильма или даже целый спектакль! ???????????? Вот такой у нас получился эксцентричный, милый и смешной номер! P. S. Очень рада видеть на этом видео Настю @a_zavorotnyuk в работе, какая же она прекрасная, яркая, эмоциональная и светлая ???? Надеюсь и верю, что она со всем справится ???? и мы обязательно ещё не раз увидим её на экране и на сцене! ???? #ТатьянаНавка #ЕгорБероев #творчество #ледниковыйпериод #первыйканал #ретроспектива #танцынальду #танцынальдустатьянойнавкой
Недавно «прекрасная няня» отпраздновала день рождения. Актрису поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу и поклонники. В ответ Заворотнюк поблагодарила подписчиков, впервые за долгое время оставив комментарий, передает «Культуромания».
О тяжелом заболевании Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Родственники актрисы, несмотря на многочисленные просьбы общественности, продолжают скрывать данные о ее самочувствии и ходе лечения.