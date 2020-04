Татьяна Навка поделилась архивными кадрами с Анастасией Заворотнюк

И ещё про артистичность! ???? Потрясающий номер, один из моих любимых в Ледниковом Периоде ???? Я очень благодарна Егору @egorberoev ???? Когда у Марата Башарова был перелом, он откликнулся на просьбу и дал мне возможность продолжить участие в выступлениях! Талантливый, креативный, галантный и безумно творческий человек, с которым на льду можно сыграть сцену из фильма или даже целый спектакль! ???????????? Вот такой у нас получился эксцентричный, милый и смешной номер! P. S. Очень рада видеть на этом видео Настю @a_zavorotnyuk в работе, какая же она прекрасная, яркая, эмоциональная и светлая ???? Надеюсь и верю, что она со всем справится ???? и мы обязательно ещё не раз увидим её на экране и на сцене! ???? #ТатьянаНавка #ЕгорБероев #творчество #ледниковыйпериод #первыйканал #ретроспектива #танцынальду #танцынальдустатьянойнавкой

