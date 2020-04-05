Доктор Зайцев назвал три типа масок, по-настоящему защищающих от коронавируса 

Москва, 5 апреля. Ношение тканевой маски или противогаза может только ухудшить состояние человека, особенно, если он заражен вирусом. Об этом сообщил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Зайцев сообщил, что сейчас наблюдается тенденция, когда люди расценивают маски не только как элемент защиты от вирусов, но и как модный аксессуар. Подобное отношение к этой вещи является большой ошибкой. Он отметил, что маска без специального фильтра несет вред.

«Во-первых, такая маска не эффективна в вопросе защиты от коронавируса. Во-вторых, в таких масках, даже если они сделаны из стопроцентно хлопчатобумажного материала, происходит процесс обратного всасывания инфекции», — заявил Зайцев.

Врач обратил внимание на то, что собственные бактерии человека не менее вредны, чем те, которые можно подхватить извне. Он считает, что люди должны думать не о красоте защитной маски, а о своем здоровье.

«Если уж заниматься пошивом масок, то таких, чтобы они соответствовали всем требованиям организаций здравоохранения», — считает врач.

Он также напомнил о категории людей, использующих противогазы. Такие приспособления являются абсолютно бесполезными, потому что предназначены для защиты от газа, а не от вирусов. Микрочастицы бактерий имеют другую структуру. Кроме того, подобные устройства способны серьезно навредить здоровью, передает «НьюИнформ».

«Такое устройство еще более вредоносно для здоровья в период пандемии, чем тканевая маска, поскольку накапливает еще больше микробов, выходящих их тела человека, который его носит и тех, что попадают внутрь противогаза вместе со вдыхаемым воздухом», — сообщил Зайцев.

Зайцев призвал людей относиться к вопросу серьезно и выбирать маски трех определенных типов. Первый — это трехслойная медицинская маска, которая защищает в течение пары часов. Второй — так называемая маска-лепесток, которая имеет большое количество защитных фильтров, обеспечивающих защиту на протяжении всего дня. Самой надежной он назвал маску типа 3М. По его словам, она не пропустит ни одной инфекции, потому что внутри стоит противовирусный хепофильтр.