Вирусолог Семенов назвал оптимальную температуру для распространения коронавируса

Москва, 5 апреля. Снижение темпов распространения коронавирусной инфекции можно ожидать с приходом тепла. Об этом сообщил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «России 1» Александр Семенов заметил, что коронавирус определенное время живет в окружающей среде, однако не слишком долго.

«Оптимальная температура для распространения вируса — примерно от плюс 5 до 12 градусов», — сообщил Александр Семенов.

По его словам, сухая жара не способствует распространению коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, это предположение еще не подтверждено научно.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Тогда власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии. Вирус стремительно распространяется по всему миру. Наибольшее число заболевших коронавирусом в настоящее время зарегистрировано в США, Италии, Франции, Испании, Германии.

Ученые университета Гонконга ранее выяснили, что при комнатной температуре коронавирус может прожить в течение семи дней. Уточняется, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает.