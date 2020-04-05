Гузеева запретила мужу открывать холодильник из-за обжорства на карантине

Москва, 5 апреля. Телеведущая Лариса Гузеева высмеяла обжорство супруга в период самоизоляции.

Гузеева пожаловалась подписчикам в Instagram, что члены ее семьи стали очень много есть после введения режима самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Телеведущая опубликовала видеоролик, на кадрах которого ее муж «молится холодильнику». Когда супруг попытался заглянуть в холодильник Гузеева в приказном тоне потребовала немедленно его закрыть.

«А ну-ка, закрой! Молись давай! Сволочи! Только и жрете целыми днями», — в шутку сказала Гузеева.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 63 тысяч человек.

С учетом риска дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.