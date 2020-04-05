Всех приезжающих в Омск из Москвы и Петербурга будут помещать в карантин

Омск, 5 апреля. Гостей города и местных жителей, вернувшихся в Омск из Петербурга и Москвы, отправят в домашний карантин или в обсервацию. Такое решение принял глава Роспотребнадзора Омской области Александр Крига. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В сообщении говорится, что Крига проанализировал ситуацию с коронавирусом в регионе и принял решение отправлять в карантин всех, кто приехал в город из Москвы или Северной столицы. В домашний 14-дневный карантин будут помещены местные жители, а в обсервацию те, кто приехал в город по делам.

На сегодняшний день 3052 жителя региона находятся на домашнем карантине. 17 человек изолированы в обсервации. Количество инфицированных коронавирусом человек достигло 17.