Смолов без разрешения руководства «Сельты» покинул Испанию во время карантина

Москва, 5 апреля. Форвард испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов может быть наказан за самовольный отъезд из Испании. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

По данным издания, все футболисты «Сельты» находятся в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Смолов несколько раз запрашивал у клуба разрешение на поездку в Россию, ссылаясь на личные причины. Однако руководство клуба отказало Смолову. В конечном итоге футболист улетел в Москву без разрешения. Теперь Смолову могут грозить штрафные санкции.