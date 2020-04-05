Сирия, 5 апреля. Курдских боевиков подозревают в минировании автомобиля в районе города Рас аль-Айн на севере Хасаки. Один из бойцов NDF****** погиб при взрыве к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Террористы продолжают нарушать режим тишины в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из бойцов NDF в результате взрыва на северо-западе от Дейр-эз-Зора; обезвредили 59 взрывоопасных предметов в Дамаске и Даръа; нанесли ответные удары по позициям боевиков на западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжает обстреливать укрепрайоны САА в Идлибской зоне деэскалации.

Курдские вооруженные бандформирования: подозреваются в организации взрыва в районе города Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Появились сообщения о вооруженных стычках между правительственными силами и террористами незаконных бандгрупп в западной части региона. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся на базе 46-полка, нанесли удары по оборонительным сооружениям боевиков в окрестностях деревни Кафр-Амма. Информация о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока формируется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о взрыве к северо-западу от административного центра провинции. На мине, вероятно, установленной террористами «Исламского государства»1 еще во время оккупации этих территорий, подорвался один из бойцов Национальных сил обороны (NDF) по имени Джамиль Джасим Сайид. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Аль-Бишри. Напомним, в первой половине дня тело одного из членов формирования также было обнаружено в районе Абу-Кемаля в юго-восточной части провинции.

Провинция Даръа

Сирийские власти продолжили восстанавливать жилой фонд и инфраструктуру в населенных пунктах, пострадавших за время оккупации боевиков. Стало известно, что за сутки силам САР удалось отремонтировать один дом в деревне Сахи эль-Джулан. Кроме того, была проведена оценка состояния инфраструктуры и социально значимых объектов в городе Тасиль.

Между тем российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые данные о ходе работ по разминированию на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР). В течение дня инженерные подразделения правительственных сил выполняли задачи по зачистке местности в городе Дума в Дамаске, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. В общей сложности удалось выявить и обезвредить 59 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что в южных районах провинции вновь отмечаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Террористы бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», обстреляли позиции правительственных сил в горном районе Аз-Завия, в очередной раз нарушив действующий в Идлибской зоне деэскалации режим тишины. В свою очередь артиллерия САА нанесла ответные удары по зонам дислокации боевиков на подступах к населенным пунктам Кансафра, Аль-Бара и Аль-Фатир.

Напомним, режим прекращения огня на линии разграничения сил вступил в силу в ночь на 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями. Однако ряд группировок отказались соблюдать перемирие. В их числе «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин».

Провинция Хасака

Поступили данные о детонации заминированного автомобиля в районе Рас аль-Айна на севере провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (24_alsharqia), взрыв прогремел у одного из контрольно-пропускных пунктов «Сирийской национальной армии». О возможных жертвах среди протурецких боевиков или местных жителей пока ничего неизвестно. Предполагается, что ответственность за минирование транспортного средства лежит на курдских подпольных группах, которые нередко осуществляют вылазки в зонах оккупации союзников Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.