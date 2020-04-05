Вирусолог объяснила большое количество людей до 45 лет среди зараженных COVID-19 в Москве

Москва, 5 апреля. Люди до 45 лет составляют почти половину всех зараженных COVID-19 в Москве и Подмосковье. Причины такой статистики объяснила врач-вирусолог, доктор медицинских наук Евгения Селькова.

По ее словам, высокая заболеваемость среди молодежи и граждан среднего возраста вызвана разными факторами. Прежде всего, именно эти лица чаще всего посещают заграничные страны.

«Во-вторых, пожилые люди реже выходят из дома, особенно сейчас, поэтому теоретически шансов подхватить вирус у них меньше, чем у молодых. <…> В-третьих, есть простой математический фактор. Доля людей в возрасте от 18 до 45 лет среди населения России выше», — отметила Селькова в разговоре с корреспондентом Kp.ru.

По данным медиков, в Китае, где началась эпидемия, большинство заболевших составляли именно пожилые люди. В России сложилась диаметрально противоположная ситуация, вероятно из-за того, что государство стало быстро принимать меры по защите граждан престарелого возраста. В Москве жителям старше 65 лет запретили выходить на улицу еще 23 марта. Еще одной причиной является то, что российские пенсионеры традиционно отличаются ответственностью и добросовестно соблюдают все требования властей и рекомендации медиков.