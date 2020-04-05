Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Барнаул, 5 апреля. За сутки число зараженных коронавирусом выросло на пять человек в Алтайском крае. В данный момент на территории региона официально зарегистрированы 12 случаев заражения опасной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.

Отмечается, что у троих новых пациентов заражение не имело никаких клинических проявлений. Еще у двоих наличие инфекции было выявлено в ходе лабораторных исследований, которые проводились из-за наличия у них пневмонии и тяжелой формы плеврита.

Медики заявили, что двое больных не имели никаких контактов с ранее инфицированными людьми. В данный момент все пациенты помещены под наблюдение врачей и проходят необходимое лечение.

Отмечается, что на данный момент в регионе под наблюдением специалистов находятся 2639 человек. Жителям региона запрещено покидать дома без крайней необходимости. Полная самоизоляция введена для людей преклонного возраста.