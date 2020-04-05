Радиационный фон в Чернобыле увеличился в 16 раз из-за пожара

Москва, 5 апреля. Уровень радиации в районе пожара, который охватил Чернобыльскую зону отчуждения увеличился в 16,5 раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, лесной пожар в Чернобыльской зоне охватил более 100 гектаров. В эпицентре возгорания уровень радиации превысил норму в 16,5 раз. Фирсов подчеркнул, что в данный момент уровень радиации в очаге возгорания составляет 2,3 при норме 0,14.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ликвидации пожара привлечена авиация. К настоящему моменту сброшен 65 тонн воды. Кроме того, в ликвидации двух очагов возгорания задействованы более 140 человек и несколько десятков единиц техники. Стоит отметить, что пожар в Чернобыльской зоне продолжается с 4 апреля. Причиной пожара стало возгорание травяной подстилки.