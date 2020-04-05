Поборовшие коронавирус могут оставаться его переносчиками

Москва, 5 апреля. Излечившиеся от коронавируса могут еще некоторое время оставаться его переносчиками. Об этом заявил замглавы по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

По его словам, необходимо учитывать явление вирусовыделения. Выздоровевшие еще в течение месяца после выписки могут выделять вирус, передает «Журналистская правда».

«У таких людей тоже при находках двукратных вирусов делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение», — отметил Семенов.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор планирует установить количество граждан, имеющих иммунитет к пневмонии COVID-19. По словам главы ведомства Анны Поповой, уже на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая определяет антитела к коронавирусу, сообщает «Ридус».

По последним данным, в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 658 новых заболевших пневмонией ранее неизвестного типа. С начала эпидемии выздоровело 355 человек, 45 пациентов скончались.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в декабре прошлого года после обнаружения первых инфицированных в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, очаг распространения заболевания переместился в Европу и США.