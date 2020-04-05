Муцениеце назвала главную причину развода с Прилучным

Москва, 5 апреля. Актриса и модель Агата Муцениеце назвала главную причину развода с телеведущим, продюсером и актером Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце в своем первом выпуске на YouTube-канале «Честный развод», героиней которого стала певица Рита Дакота, прокомментировала развод с Павлом Прилучным. По словам актрисы, причина кроется в том, что супруг принимал в расчет только свое мнение и пытался навязать его ей, то есть вел себя как типичный абьюзер.

По словам Агаты, в течение длительного времени ей пришлось жить под предводительством мужа и называть виновником всех конфликтов именно себя. Актриса назвала себя жертвой и призналась, что ей давно нужно было уйти от мужа-диктатора.

По словам Муцениеце, ее мама была сильно удивлена, узнав, что дочь так долго терпела такого супруга.

«Моя мама теперь уничтожает Пашу. Она очень жесткая», — отметила Агата.

Слухи о проблемах в семье Прилучных появились давно, но все равно разрыв отношений стал шоком для поклонников семейной пары. Они начали гадать, что послужило причиной расставания. Агата Муцениеце позже пояснила, что они с мужем перестали понимать друг друга. При этом актриса подчеркнула, что брак и семья для нее являются священными понятиями, поэтому она с такими вещами не шутит.

Ранее Муцениеце озадачила зрителей своим образом на вечернем шоу Ивана Урганта. Пользователи Сети и зрители «Вечернего Урганта» не поняли, зачем звезда надела экстра-длинные брюки, и раскритиковали визажистов артистки за изуродовавший ее макияж.