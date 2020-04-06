Сирия, 6 апреля. Анкара установила три новых КПП на западе Идлиба. Союзники Турции вышли на протесты в городе Тель-Абьяд. Курдские боевики проводят аресты гражданских лиц в Ракке под предлогом нарушения комендантского часа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут восстановительные работы в районе Аль-Хамдания в Алеппо; потеряли одного из военнослужащих в результате нападения неизвестных к северу от Даръа; подверглись атаке террористов в пустыне Бадия аш-Шам на востоке Хомса.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве проасадовского бойца на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провоцировала стычки с САА в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные бандформирования: понесли потери в результате взрыва у города Айн-Исса в Ракке; арестовали несколько человек в населенном пункте Ат-Табка под предлогом нарушения комендантского часа; подозреваются в минировании автомобиля вблизи Рас аль-Айна на севере Хасаки.

Протурецкие силы: открыли огонь по подконтрольным курдским бандгруппам районам на северо-западе Ракки; вступили в конфликт с депортированными из Хомса боевиками на севере Алеппо.

ВС Турции: сообщили о нейтрализации пяти курдских боевиков на севере САР; установили три новых блокпоста на западе Идлиба; столкнулись с протестами подконтрольных им формирований на севере Ракки.

Соединенные Штаты: перебросили еще один конвой с подкреплениями в Хасаку.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки Минобороны Турции сообщило о нейтрализации семи членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). Двое из них были уничтожены в северных районах провинции Алеппо, тогда как еще пятеро — в зоне операции «Источник мира». Более подробных сведений опубликовано не было.

Тем временем на окраинах административного центра провинции начались работы по восстановлению пострадавших во время обстрелов боевиков районов. Информационное агентство SANA News передавало, что разбор завалов производился в квартале Аль-Хамдания.

Во второй половине дня на севере региона произошел вооруженный конфликт между протурецкими боевиками и террористами антиправительственных бандгрупп, эвакуированными из Северного Хомса. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что прибывшими из Растанского котла радикалами был убит один из членов союзных Турции формирований, который начал стрельбу в лагере для беженцев у города Ар-Раи.

Провинция Хомс

На востоке провинции накануне предприняли вылазку боевики «Исламского государства». Атаке подвергся отряд проправительственного ополчения Национальных сил обороны****** (NDF), обследовавший местность в районе Сирийской пустыни. В результате вооруженного противостояния погиб один из проасадовских бойцов, передавал военный источник в сети Twitter (NovostiDamask). В организации налета подозреваются террористы, скрывающиеся на оккупированной США территории на юге провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки на юго-востоке провинции был найден мертвым один из бойцов проасадовских военизированных формирований. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Sada_AlSharqieh), тело ополченца было обнаружено в поселении Ас-Сувейя. Предполагается, что к убийству причастны боевики «спящих ячеек» «Исламского государства».

Между тем еще один боец проправительственных сил погиб в результате взрыва на северо-западе от Дейр-эз-Зора, который прогремел накануне вечером.

Была опубликована уточненная информация о казни восьми человек поблизости от города Маадан на границе Дейр-эз-Зора и Ракки, которая произошла в минувшую субботу. По данным информагентства SANA News, ответственность за произошедшее лежит на террористах ИГ1, осуществляющих подпольную деятельность. Сообщалось, что прежде чем убить сирийцев, джихадисты попытались получить за них выкуп.

Провинция Даръа

Накануне произошло нападение неизвестных в городе Джасим на севере от Даръа. Неизвестные застрелили одного из сирийских военнослужащих по имени Мухаммад Халил аль-Хаджи. Личность налетчиков установить не удалось, однако, предполагается, что в этом замешаны террористы, которые скрылись в безлюдных районах после поражения в борьбе с САА летом 2018 года. Напомним, военные эксперты уверены, что эти боевики получают поддержку от сил международной коалиции США из района Ат-Танфа.

Минздрав Сирии сообщило о трех новых случаях заражения вирусом COVID-19, в результате чего общее число заболевших достигло 19 человек.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки боевики вооруженной оппозиции вновь провоцировали стычки с правительственными войсками в зоне деэскалации Идлиб. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории, после чего военнослужащие САА были вынуждены прибегнуть к ответным обстрелам. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что под ударом оказались укрепрайоны радикалов на подступах к населенным пунктам Сфухон и Аль-Фатир. Позднее также фиксировались перестрелки у Саракиба.

В то же время боевики устроили демонстрации на шоссе М-4, тем самым продолжив чинить препятствия совместному патрулированию Турции и военной полиции РФ. Протестующие террористы жгли покрышки и перекрывали дороги.

Анкара установила еще три поста наблюдения на западе региона. Новые КПП разместили поблизости от населенных пунктов Куфайр, Аз-Заиния и Баксария, передавал Telegram-канал (NovostiDamask).

Поступали данные о неизвестном взрыве в деревне Аль-Кастан в районе Джиср аш-Шугура, в результате которого ранения получили несколько гражданских лиц. Никаких подробностей о случившемся до сих пор не появилось.

Провинция Ракка

Поступала информация о взрыве мины вблизи города Айн-Исса, который находится у линии соприкосновения протурецких формирований и курдских бандгрупп. Новостной портал Al Nour сообщал, что в результате инцидента погиб один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

В северных районах провинции наблюдались обстрелы со стороны поддерживаемых Анкарой формирований. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под огнем оказался гражданский автомобиль, владелец которого был ранен. Также удары пришлись по территории поселений Хуррийя и Абди Кава и Кобарлик.

В городе Ат-Табка юго-западнее Ракки были взяты под стражу несколько мирных жителей, якобы нарушивших комендантский час. Al Nour передавал, что молодых людей задержали на выходе с городского рынка, тогда как работа магазинов продолжилась. Местные активисты уверены, что арестованных направят на принудительную службу в ряды группировки.

Во второй половине дня состоялись антитурецкие протесты в городе Тель-Абьяд. Причем участие в них приняли члены антиправительственных бандгрупп, поддерживаемых Анкарой. Митингующие стреляли в воздух и требовали уплаты полагающейся им зарплаты и возвращения в Алеппо.

Провинция Хасака

Неподалеку от города Рас аль-Айн у границы с Турцией произошел взрыв. Сработавшее СВУ было заложено в автомобиле, припаркованном у опорного пункта «Сирийской национальной армии». О последствиях произошедшего все еще ничего неизвестно. В установке бомбы обвиняют курдских боевиков.

В Хасаку прибыл еще один американский военный конвой из Иракского Курдистана. Колонна с техникой и материально-техническим обеспечением направилась на базы США на окраинах Аш-Шаддади и Тель-Тамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.