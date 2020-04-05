Турция снабжает оружием террористов в Идлибе вместо борьбы с коронаврусом

Турция не перестает насыщать идлибских боевиков оружием и военной техникой. Кроме того, в сирийском регионе продолжают появляться новые турецкие наблюдательные пункты.

Подробнее о том, как вместо борьбы с пандемией COVID-19 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган загоняет свою страну в тупик, ввязавшись в военную авантюру на севере САР — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сомнительный эффект от турецкой экспансии

Накануне арабское новостное агентство Step News сообщило, что сирийский погранпереход Кафр-Лусин пересекли десятки грузовиков Вооруженных сил Турции, перевозящих цементные стены. Колонна направилась вглубь провинции Идлиб.

Вскоре появилась информация о том, что турки начали устанавливать новый наблюдательный пункт в деревне Фурайка, а также два пункта между деревнями аз-Заинийя и Баксария неподалеку от города Джиср аш-Шугур.

Пытающийся расширить свое влияние на Ближнем Востоке Эрдоган при этом серьезно рискует лишиться президентского кресла из-за бессмысленной военной кампании. Турецкий президент активно пытается убедить как собственный народ, так и международное сообщество, что его военные авантюры в соседней стране оправданы. При этом рейтинг президента стремится вниз так же быстро, как Турция продолжает терять солдат в Идлибе.

Так, 19 марта в результате засады погибли двое военнослужащих Турции — Рамазан Найир и Огузхан Таш. Другой случай произошел спустя несколько дней – 24 марта – недалеко от населенного пункта Сфухон, но тогда турецкий военный отделался ранением.

Бессмысленные жертвы Турции и провокации боевиков

При этом жертвы среди военных, как и падающий рейтинг главы Турции, ничем не оправданы. Продолжающиеся попытки укрепиться в Идлибе никак не способствуют заявленным Анкарой планам якобы привнести мир в регион. Боевики здесь по-прежнему продолжают провокации, не принимая во внимания какие-либо обещания турков и всевозможные договоренности.

Накануне стало известно, что протурецкий боевик открыл беспорядочную стрельбу по палаткам в лагере для беженцев в провинции Алеппо в районе города Ар-Раи. Стрелявший был убит исламистами, депортированными из «Растанского котла» в Хомсе.

Также сообщалось о взрыве неизвестного происхождения в деревне аль-Кастан в районе Джиср аш-Шугур в провинции Идлиб. По данным Twitter-канала HalabTodayTV, жертвами стали несколько мирных жителей.

Амбиции для Анкары важнее борьбы с коронавирусом

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов заявил ФАН, Турция под предлогом очистки региона от боевиков и в сегодняшних реалиях намерена всячески поддерживать джихадистов и создавать все условия для их существования. Однако ничем хорошим это не закончится.

«Сейчас Турция понимает, что имеет какие-то геополитические рычаги, которые способна использовать для давления на союзников [президента Сирии — прим. ФАН] Башара Асада. Но долго это продолжаться не может. Однажды у остальных сторон лопнет терпение, что может привести к катастрофе для турков», — считает эксперт.

Курбанов не верит и в то, что оккупирующими Идлиб террористами кто-либо способен договариваться.

«Когда мы говорим о бандформированиях, которые находятся в Идлибе, нужно помнить, что это — радикалы. С ними невозможно договориться. Сколько ни говори, у них свой мир, свои понятия. На них никто воздействовать не может», — заявил политолог.

Турция, вместо того, чтобы объединиться с другими странами для борьбы с охватившей весь мир эпидемией, продолжает закрывать глаза на глобальную катастрофу, лишь подливая масла в огонь попытками военного вмешательства.