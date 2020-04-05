На рынке в Грузии гладят деньги утюгом для дезинфекции из-за коронавируса

Москва, 5 апреля. Жители грузинского города Поти гладят деньги утюгом, чтобы обеззаразить их от коронавируса. Своеобразный способ дезинфекции применяют на одном из местных рынков. Об этом сообщает местное телевидение.

Отмечается, что при входе на рынок горожане отдают бумажные купюры и монеты представителю администрации, который обрабатывает монеты антисептиком, а бумажные деньги гладит утюгом, после чего возвращает владельцу.

Дезинфицировать деньги таким своеобразным способом призвал жителей Грузии заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Он заявил, что национальный банк давно уже проводит дезинфекцию денег.

«Тут речь в большей степени о деньгах, которые передаются людьми из рук в руки. Любые предметы, передаваемые из рук в руки, могут нести опасность. В случае с наличными, в индивидуальных условиях можно использовать дезинфицирующие растворы или горячий утюг», — сообщил Имнадзе.

По мнению специалиста, подобный метод обеззараживания наличных является вполне действенным и поможет минимизировать риск заражения опасной коронавирусной инфекцией. Кроме того, жителей страны призывают тщательно мыть руки после контакта с банкнотами и монетами. В противном случае прикасаться к лицу и продуктам питания недопустимо.