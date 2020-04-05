Владелец сети пекарен увел бизнес на самоизоляцию, не переживая о конкурентах. ФАН-ТВ

Ответственный предприниматель из Петербурга Аслан Фарманов остановил работу сети своих пекарен по всему городу и перевел всех сотрудников в режим самоизоляции.

Индивидуальный предприниматель Аслан Фарманов в свою пекарню не заходил уже больше недели. Как только президент России объявил о нерабочих днях, бизнесмен, не задумываясь вместе со своими сотрудниками отправился на самоизоляцию.

«Это только в мерах предосторожности и безопасности сотрудников, себя и близких, потому что мы все общаемся. Это и водитель, который разъезжает по точкам, и администраторы, которые ходят проверяют, и я. Не дай бог какой-то один человек подцепил, все это очень быстро переросло на каждого и дальше перекинулось в дом и так далее. Такая цепь пошла бы страшная», — говорит Аслан Фарманов, индивидуальный предприниматель.

Аслан владеет сетью пекарен уже третий год. Торговые точки находятся в разных районах Петербурга. Примерные убытки уже подсчитал.

Минимум за месяц самоизоляции он потеряет около двух миллионов рублей. Платить аренду ему придется в полном объеме, ведь владельцы помещений готовы лишь на небольшие уступки, а оставить своих сотрудников без зарплаты он тоже не может. Покупатели такой подход поддерживают, считают без выпечки прожить можно.

«Мучное в принципе можно закрывать, торговать этим слишком опасно. На выдачу если только, хлеб упакованный только, проверять сотрудников на температуру, по самочувствию смотреть, ну и конечно овощи, мясо — без этого никак», — уверен Антон Горденко, петербуржец.

В то же время конкуренты Фарманова продолжают работать несмотря на ограничительные меры в стране. У некоторых даже нет кассовых аппаратов, а те, кто проявил смекалку — переквалифицировал свои пекарни в магазины и продает еду на вынос. Но даже такие меры не спасают.

Предприниматель тоже обдумывает пути выхода из кризиса. До конца апреля точно пробудет на самоизоляции, ведь здоровье семьи и сотрудников превыше всего. В дальнейшем придется менять весь цикл работы, минимизируя контакты, чтобы каждая пекарня работала стационарно. Ведь, если в мае он не откроется, то к лету разорится окончательно, и пекарни придется закрыть.