В Госдуме назвали сроки, когда все аптеки будут обеспечены медицинскими масками

Дефицит медицинских масок в России, возможно, удастся восполнить уже через неделю. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом, продолжила она, рекомендации Минздрава РФ российским работодателям по обеспечению своих сотрудников, вынужденных по долгу службы общаться с большим количеством людей (продавцы в магазинах, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МФЦ, МВД и иных государственных организаций), средствами индивидуальной противовирусной защиты могут быть выполнены. Однако на данный момент это может быть не так просто: одной из причин дефицита является алчность спекулянтов, которые, сметя жизненно необходимые товары с прилавков, взвинтили на них непомерные цены.

«К сожалению, несмотря на то, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предпринимает все необходимые меры (насколько мне известно, уже есть несколько административных дел), перекупщики продолжают скупать медицинские маски, и в продаже их все еще нет. Так что на сегодняшний день рекомендации Минздрава выполнить довольно непросто. Однако я знаю многих работодателей, которые маски заказывают самостоятельно — в частности, у швейных фабрик, которые долгое время были без заказов, а теперь работают в несколько смен», — рассказала собеседница ФАН.

Бессараб отметила социальную ответственность российского бизнеса, заявив, что еще до каких-либо заявлений со стороны властей многие его представители озаботились безопасностью своих сотрудников: в частности, своими «локальными нормативными актами» они вводили запрет на посещение посторонними лицами территорий своих предприятий, ставили санитайзеры на входах и мерили температуру сотрудников.

«Многие вообще перевели своих сотрудников на удаленную работу либо сократили количество одновременно находящихся на рабочем месте людей до минимума, — заявила парламентарий. — На мой взгляд, подобного рода ответственное отношение во многом помогло России оставаться в лидерах по нераспространению коронавирусной инфекции».

Депутат добавила, что уже во многих регионах предприятия, условия на которых позволяют это делать, переоборудуются для производства антисептиков и санитайзеров — во многом с подачи региональных властей, которые осознают свою ответственность перед населением.

«Здесь, на мой взгляд, будет уместно сравнение с тем, как наши деды и прадеды меняли линии производства заводов с выпуска гражданской техники на военную в суровые годы Великой Отечественной войны. Если уж они смогли решить такую сложную задачу в короткие сроки, то мы просто обязаны обеспечить все население медицинскими масками. И я думаю, что в течение недели нам удастся это сделать — помимо налаживания собственного производства средств защиты, мы закупаем их из-за границы, в том числе, из Китая», — резюмировала собеседница ФАН.

Напомним, по состоянию на 5 апреля, всего в мире обнаружено 1 226 644 случая заболевания COVID-19. При этом 252 658 человек — выздоровели, а 66 560 — погибли. Число заболевших в РФ — 5 389 (355 — вылечились, 45 — умерли).