Москва, 5 апреля. Плодоовощной союз России направил письмо Минсельхозу с просьбой временно приостановить импорт помидоров, чтобы защитить отечественных производителей овощей.

Представители Плодоовощного союза РФ отмечают, что российская сельскохозяйственная отрасль является наиболее пострадавшей сферой в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. При этом производители овощей в защищенном грунте могут остановить свое производство, так как их продукция не входит в перечень товаров первой необходимости.

По данным союза, распространение коронавируса и введение карантинных мер привели к падению оптовых цен на огурцы и томаты и значительному сокращению спроса на них. Производство овощей становится нерентабельным в данной ситуации.

«Просим ввести временный запрет сроком на два месяца на поставки томатов в Российскую Федерацию с целью недопущения ухудшения положения на рынке овощей защищенного грунта», — говорится в письме.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 63 тысяч человек.

В России зафиксировано 5267 случаев заражения. Более 330 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.