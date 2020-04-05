Россиянин с коронавирусом скончался в Таиланде

Бангкок, 5 апреля. Россиянин с коронавирусной инфекцией, проходивший лечение в одном из госпиталей курортного таиландского города Паттайя, скончался из-за осложнений. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

48-летний гражданин России в течение длительного времени жил в Таиланде с семьей. Мужчина поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц Паттайи, рассказал Пронин. Врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Россиянин несколько дней находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«5 апреля врачи констатировали его смерть», — рассказал Владимир Пронин ТАСС.

По его словам, жена мужчины в настоящее время находится в той же больнице на карантине.

Оперштаб Москвы сегодня сообщил, что в России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевания были выявлены в 14 регионах.