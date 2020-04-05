Силуанов рассказал, как коронавирус создал новую реальность в экономике

Москва, 5 апреля. Коронавирус подвел экономику к этапу «новой реальности», констатировал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

«Тем не менее, мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у ЦБ РФ и резервов правительства», — подчеркнул он.

По словам министра, этих средств будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете страны. Силуанов при этом не стал отрицать, что в будущем доходная база бюджета будет сокращаться, но и к такому сценарию правительство готово.

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — подчеркнул он в интервью Наиле Аскер-заде для «России-1».

По данным на 20 марта 2020 года, предоставленным Банком России, золотовалютные резервы РФ составляли 551,2 миллиарда долларов.

Ранее ситуацию в мировой экономике прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, «еще заявит о себе», и к этому нужно готовиться, ликвидировать последствия ослабления экономики будет непросто.

Этот вопрос в конце марта президент РФ Владимир Путин поднимал во время виртуального саммита G20. Глава государства предупредил, что проблемы из-за коронавируса приведут к более масштабными потрясениям, чем кризис 2008 и 2009 годов. Ключевой риск — это долгосрочная безработица.