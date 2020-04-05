Фанаты высмеяли Самойлову за исправленную запись об изменах Джигана

Москва, 5 апреля. Модель Оксана Самойлова написала в Instagram размышления об изменах мужа рэпера Джигана, с которым недавно рассталась. Запись вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.

Девушка призвала россиянок не полагаться на мужчин, а во всем рассчитывать только на себя. По ее мнению, в мире достаточное количество достойных партнеров, которые способны любить и защищать семью.

«Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди», — считает Самойлова.

Кроме того, модель попыталась опровергнуть свою осведомленность об изменах супруга. Девушка заявила, что стала жертвой обмана.

«А те, кто думает, что я жила с ним, знала об изменах, всем остальном и терпела «из-за денег» — вы идиоты? Меня просто обманывали! Хотя бы посмотрите на наши Instagram, сложите «2+2» и прозрейте», — заключила она.

В ответ подписчики обратили внимание, что неверность Джигана давно не является новостью, о чем Самойлову неоднократно предупреждали в том числе поклонники.

Девушка не смогла ничем парировать аргументы фанатов и удалила эту часть поста, чем вызвала еще большую волну критики в комментариях. Подписчики буквально высмеяли Самойлову за такое поведение.

О разводе супругов стало известно накануне, слухи подтвердились новостью о продаже особняка пары в Подмосковье. По словам самой Самойловой, она рада, что брак с Джиганом подарил ей четверых детей, передает «Культуромания».