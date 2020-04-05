Фанаты высмеяли Самойлову за исправленную запись об изменах Джигана

Москва, 5 апреля. Модель Оксана Самойлова написала в Instagram размышления об изменах мужа рэпера Джигана, с которым недавно рассталась. Запись вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.
Девушка призвала россиянок не полагаться на мужчин, а во всем рассчитывать только на себя. По ее мнению, в мире достаточное количество достойных партнеров, которые способны любить и защищать семью.
«Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди», — считает Самойлова.
Кроме того, модель попыталась опровергнуть свою осведомленность об изменах супруга. Девушка заявила, что стала жертвой обмана.
«А те, кто думает, что я жила с ним, знала об изменах, всем остальном и терпела «из-за денег» — вы идиоты? Меня просто обманывали! Хотя бы посмотрите на наши Instagram, сложите «2+2» и прозрейте», — заключила она.
Знаете какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка?нет это не про то что все козлы и все изменяют и любви нет .я уверена на миллиард процентов что есть огромное количество ответственных,развитых,умных,умеющих любить,заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин .я про то что всегда ,всегда нужно расчитывать только на себя и свои силы!всё что я делала ,я примеряла на ситуацию :»а смогу ли я сама это вытянуть» и детей я рожала себе,зная что я смогу их обеспечить своими силами.если бы так не было,я была бы в 1000000 раз в гораздо более сложной ситуации и миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами ещё и в финансовом плане.сегодня ты счастливая жена ,а завтра несчастная женщина.никогда не угадаешь ,что ждёт тебя впереди .поэтому девочки ,рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах.пусть ваши мужчины носят вас на руках,обеспечивают ,балуют ,но внутри вы должны знать и быть уверенными что вы и сами можете себя обеспечить !учитесь,развивайтесь,работайте!и в любом случае Плакать лучше в Бентли,а не на засаленной кухне)))
В ответ подписчики обратили внимание, что неверность Джигана давно не является новостью, о чем Самойлову неоднократно предупреждали в том числе поклонники.
Девушка не смогла ничем парировать аргументы фанатов и удалила эту часть поста, чем вызвала еще большую волну критики в комментариях. Подписчики буквально высмеяли Самойлову за такое поведение.
О разводе супругов стало известно накануне, слухи подтвердились новостью о продаже особняка пары в Подмосковье. По словам самой Самойловой, она рада, что брак с Джиганом подарил ей четверых детей, передает «Культуромания».