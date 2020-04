Фанаты высмеяли Самойлову за исправленную запись об изменах Джигана

Знаете какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка?нет это не про то что все козлы и все изменяют и любви нет .я уверена на миллиард процентов что есть огромное количество ответственных,развитых,умных,умеющих любить,заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин .я про то что всегда ,всегда нужно расчитывать только на себя и свои силы!всё что я делала ,я примеряла на ситуацию :»а смогу ли я сама это вытянуть» и детей я рожала себе,зная что я смогу их обеспечить своими силами.если бы так не было,я была бы в 1000000 раз в гораздо более сложной ситуации и миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами ещё и в финансовом плане.сегодня ты счастливая жена ,а завтра несчастная женщина.никогда не угадаешь ,что ждёт тебя впереди .поэтому девочки ,рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах.пусть ваши мужчины носят вас на руках,обеспечивают ,балуют ,но внутри вы должны знать и быть уверенными что вы и сами можете себя обеспечить !учитесь,развивайтесь,работайте!и в любом случае Плакать лучше в Бентли,а не на засаленной кухне)))

