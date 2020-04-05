Экстрасенс Хадуева посоветовала Бузовой не шутить с беременностью

Москва, 5 апреля. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова могла распространить фейк о своей беременности на спор или из-за банальной скуки. Об этом заявила финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева.

Бузова опубликовала в своих социальных сетях фотографию с животом, которая должна была подтвердить ее беременность. Некоторые пользователи Сети усомнились в правдоподобности данного заявления. Спустя время певица опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором она достает из-под платья плюшевую детскую игрушку.

Хадуева считает, что телеведущая просто убивает время в карантине. Подобный поступок мог стать результатом спора, развлечений или игр с ее молодым человеком Давидом Манукяном, передает «Инфореактор».

«В карантин делать нечего, вот люди и играют. Шутить с псевдобеременностью я бы никому не рекомендовала. Это не очень хорошо с точки зрения энергетики и осознания», — считает экстрасенс.

Она напомнила, что у Бузовой практически 20 миллионов подписчиков и злоупотреблять их доверием не стоит. Поклонники телеведущей могут расценить такой поступок как злую шутку. Хадуева рассказала о поговорке, в которой мальчик дурачился и звал жителей деревни, чтобы они спасли его от волков. Все хорошо помнят концовку этой истории. Вот и Бузовой в следующий раз могут не поверить.