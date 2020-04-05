Москва, 5 апреля. Астролог Павсекакий Богданов назвал знаки зодиака, которые легче всего перенесут карантинные мере, введенные в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, самоизоляция станет «настоящей пыткой» для овнов, львов и стрельцов, так как представителям этих знаков присущи свободолюбие и эгоизм. Режим самоизоляции не окажет влияния на близнецов, весов и водолеев, так как они безразличны к любым внешним воздействиям и им все равно, чем заниматься, передает Nation News.

«Раки, скорпионы и рыбы менее всего подвержены стрессу, когда лишены свободы. Еще земляные знаки зодиака, которые могут заниматься бизнесом и находить новые идеи, и которые все равно продолжат зарабатывать деньги даже дистанционно — это тельцы, девы и козероги», — пояснил Богданов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время общее число зараженных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. От вируса скончались более 63 тысяч человек.

В связи с риском дальнейшего распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.