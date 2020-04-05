В ЛНР проходит акция в поддержку изолированных из-за угрозы распространения COVID-19

Луганск, 5 апреля. Из-за угрозы распространения коронавируса миллионы людей во всем мире придерживаются режима самоизоляции. В Луганской Народной Республике власти также призывают к таким мерам. В связи с этим глава ЛНР Леонид Пасечник поручил общественному движению «Мир Луганщине» оказать помощь людям, находящимся в изоляции из-за угрозы распространения COVID-19. Как работают волонтеры и кому именно они помогают, разбирались корреспонденты Федерального агентства новостей.

Координатор проекта «Волонтер» общественного движения «Мир Луганщине» Антонина Машкова рассказала подробности акции.

«Хочется отметить, что в рамках акции «Рука помощи» волонтеры будут осуществлять свою деятельность по всей территории Луганской Народной Республики. Сейчас это 150 человек, которые мобильно, активно проходят обучение. В дальнейшем они же будут проводить обучение для желающих стать волонтерами, они тоже могут обратиться на телефоны горячей линии общественного движения «Мир Луганщине», оставить свои заявки».

В основном за помощью обращаются пожилые люди. Как правило, они просят принести продукты и лекарства.

Все волонтеры прошли обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Конечно, данной ситуацией могут воспользоваться мошенники. Однако волонтера можно узнать по ряду отличительных признаков — специальной накидке и бейджу.