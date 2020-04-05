Лена Миро назвала истинную причину конфликта Бони и Шишковой

Москва, 5 апреля. Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на перепалку в Сети Виктории Бони и Алены Шишковой, которые обменялись нелестными комментариями и прошлись по внешности друг друга.

Лена Миро заявила, звездные персоны вполне стоят друг друга. Она пристыдила и Боню, которая маскирует свои морщины и целлюлит при помощи фоторедакторов, и Шишкову, которая часто прибегала к пластическим операциям, чтобы изменить свою внешность.

Блогер не стала поддерживать никого в этом споре, однако сложившаяся ситуация стала для нее поводом для критики. Лена Миро решила напомнить о «подвигах» Алены Шишковой, которая родила дочь от рэпера Тимати, которую взяла на воспитание его мать Симона Юнусова. На самом деле «улучшайзингом» злоупотребляют обе женщины, подчеркивает Лена Миро.

«В итоге, публичная Боня извинилась перед публичной Аленой. Миру — мир, просто разные у девочек подходы к улучшению красоты», — объяснила Лена Миро.

С ее точки зрения, Боня и Шишкова решили устроить конфликт, потому что это лишний пиар, который «полезен для эскортниц».

Ранее телеведущая Виктория Боня призналась, что в молодости испортила себе лицо так называемыми «уколами красоты». По ее словам, все искусственные методы поддержания красоты в конечном итоге оборачиваются для представительниц прекрасного пола серьезными проблемами. К слову, поклонники Бони, которая пропагандирует красоту, естественность и спорт, нередко жалуются на то, что их кумир часто пользуется фотошопом, чтобы скрыть свои недостатки и возраст.