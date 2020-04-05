Роспотребнадзор пересчитает россиян с иммунитетом к коронавирусу

Москва, 5 февраля. Роспотребнадзор собирается пересчитать россиян, которые уже получили иммунитет к коронавирусу. Исследование анонсировала глава ведомства Анна Попова.

Попова уточнила, что тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу, будет зарегистрирована уже на следующей неделе. Ее разработает государственный научный центр «Вектор».

«Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1»

Помимо этих регионов, как уточнила Попова, будет проанализирована обстановка и там, «где еще не было совсем вируса». Ожидается, что исследование сможет дать ответы на вопрос, «как защищена и как не защищена популяция».

Попова добавила, что собрать и проанализировать данные по иммунитету россиян к коронавирусу можно будет уже примерно через 10 дней после начала исследования.

Глава Роспотребнадзора добавила, что те меры, которые были приняты в России, позволяют не допустить взрывного роста заражения коронавирусом. Увеличение числа заболевших идет по экспоненте. Попова подчеркнула, что для предотвращения распространения COVID-19 крайне важно соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщалось ранее, по данным на 5 апреля, в России зафиксировано более 5,3 тыс. случаев заражения COVID-19. 355 пациентов полностью выздоровели.