Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России. События дня. ФАН-ТВ

В России создадут систему по идентификации россиян Россиян, которые вернутся из-за рубежа, будут тщательнее контролировать при помощи единой информационной системы по идентификации. Создать ее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи и Министерству иностранных дел. Эта система позволит следить за тем, соблюдают ли люди режим карантина. Новые поручения глава кабмина дал по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Минтранс и МИД должны проработать с Китаем вопрос вывоза граждан Поднебесной из России, Минпромторгу поручено в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации и соответствующие службы, а Минздрав должен проследить за тем, чтобы в медучреждениях, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, хватало медперсонала. «Больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий. Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию. Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции», — отметил Мишустин.

Увеличилось число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве При взрыве газа в многоэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве пострадали десять человек. Данные уточнили медицинские службы области. Известно, что четверо жильцов, в том числе один ребенок доставлены в больницу. Шестерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Там продолжают работать спасатели, они обследуют многоквартирный дом и расчищают завалы. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие, которых госпитализировали, получат по пятьсот тысяч рублей. Также каждому жильцу выплатят по тридцать тысяч рублей, а тем, кто проживает один — по пятьдесят. Напомним, 4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. Обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж, четыре квартиры разрушились полностью. В результате ЧП три человека погибли, десять пострадали. 200 жильцов дома эвакуировали и временно разместили в ближайшей школе.