Повар Ивлев рассказал о фирменных супах для готовки во время самоизоляции

Москва, 5 апреля. Международный день супа традиционно отмечают 5 апреля. Этот день напоминает людям о том, что ежедневно нужно включать в свой рацион первые блюда, потому что они придают сил и помогают правильно работать системе пищеварения. Известный российский повар и телеведущий Константин Ивлев поделился рецептами супов, которые можно приготовить в самоизоляции.

Ивлев напомнил, что множество советов по приготовлению различных блюд можно найти на его YouTube-канале. Он отметил, что сам является большим поклонником первых блюд, однако выделить какой-нибудь один он не может, потому что родился в СССР, а тогда все супы были вкусными, передают «Народные новости».

«Есть, само собой, фирменный гороховый суп, есть фирменный борщ, куриная лапша и тому подобные. Для человека, который ест суп, нет важности, какой суп вкуснее», — заявил повар.

По его словам, любой суп несет пользу для человеческого организма. Горячая еда, это необходимый пункт любого правильного обеда.

Ранее сообщалось, что одним из плюсов самоизоляции является тот факт, что наконец-то можно опробовать множество рецептов, до которых еще не доходили руки. Можно испечь торт, приготовить по-новому овощи или пожарить непривычные котлеты, передают «АиФ».