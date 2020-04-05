Москва, 5 апреля. Ключевым симптомом коронавирусной инфекции является резкое повышение температуры. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — пояснила она.

По словам Харрис, более 90% пациентов сообщают, что заболевание начинается с резкого повышения температуры и ломоты в суставах. Позднее появляется боль в горле, а также нарушение ритма и глубины дыхания.

«Люди просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — рассказала Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для телеканала «России 1».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 63 тысяч человек.

В России зарегистрировано 5267 случаев заражения коронавирусом. Более 330 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.