Шведский телеканал опроверг заявление министра Игемана об атаке «российских троллей»

Москва, 5 апреля. Заявление министра энергетики и информационных технологий Швеции Андерса Игемана об атаке на его страницу в Facebook со стороны «российских» троллей не соответствует действительности. Обвинения чиновника опроверг шведский канал SVT, который провел собственное расследование.

В конце декабря Ингеман заявил, что на его пост о введении в стране технологий 5G совершена сетевая атака, в которой он голословно обвинил Россию. Журналисты просмотрели около двух тысяч комментариев и не нашли следов использования ботов.

Выяснилось, что к атаке имеют отношение члены некой группы «Излучение wi-fi опасно для здоровья. Остановить 5G». Ее администратор призвала участников сообщества оставлять негативные комментарии под постом Игемана.

Автором идеи оказалась обычная шведская бабушка Катарина Холбринк из Стокгольма, которая боится излучения.

«Это казалось невероятным. Чрезвычайно много людей выложили свои комментарии по нашему призыву», — отметила она.

Ранее российское посольство в Стокгольме ответило на слова Игемана, что открыто к сотрудничеству с шведской стороной, особенно с теми, кто не заинтересован в поиске «российских троллей». В ироничном стиле диппредставительство объяснило министру, что в России просто нет столько граждан, владеющих шведским языком.