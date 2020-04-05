Лиза Галкина обозвала отца папарацци и не пустила в самодельный шалаш

Москва, 5 февраля. Телеведущий Максим Галкин рассмешил пользователей видео со своей дочерью Лизой, которая называет его папарацци и прячется в самодельном шалаше.

На записи Лиза сидит внутри странного сооружения, которое они, очевидно, возвели вместе с братом Гарри. Галкин пытается заглянуть внутрь, но встречает осуждающий взгляд дочки.

«Папа, папарацци входов нет. Нет входов папарацци», — говорит она и задергивает плед, выполняющий роль шторы. «Карантин. Нет входов», — пошутил Галкин в описании к видео.

Ролик набрал более 1,6 млн просмотров. В многочисленных комментариях пользователи засыпали Лизу комплиментами и назвали «будущей великой актрисой». Многие попросили Галкина почаще выкладывать домашние видео.

Ранее ведущий уже публиковал ролики с Гарри и Лизой, на которых они рассуждают о защите от коронавируса. На одном из них Гарри говорит, что вирус боится горячей воды, поэтому надо чаще пить горячие напитки. Помимо этого, по его словам, неплохим оружием против COVID-19 будет чеснок, его надо положить под дверь. Лиза добавила, что нужно еще тщательно мыть руки, не просто «ополаскивать», а делать это как следует.

Отметим, что эти детские советы не лишены смысла. Про гигиену не устают напоминать врачи, а про чеснок ранее высказался и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, это действительно неплохое средство, хотя с тем же успехом можно употреблять перец, имбирь, лимоны, — все, что повышает иммунитет.