Москва, 5 апреля. Инфицированный коронавирусом пациент может заразить трех человек в течение пяти дней.

На телеканале «России 1» вышел документальный фильм Наили Аскер-заде «Опасный вирус», в котором были представлены результаты исследований, проведенных китайскими учеными. Китайские специалисты выяснили, что один носитель коронавирусной инфекции заражает двух-трех человек в течение пяти суток.

При этом в течение 30 дней один пациент может заразить более 400 человек. Однако такой сценарий возможен в случае несоблюдения инфицированным санитарно-гигиенических мер.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии, источником которой стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 63 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 5267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 330 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.