Москва, 5 апреля. Популярный телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал позицию его коллеги из Израиля Леонида Эйдельмана, который поделился своим мнением касательно того, как правильно снимать режим самоизоляции.

Израильский врач ранее сообщил, что пожилые люди могут стать сидячими и лежачими больными из-за недостатка движений и социальных контактов в изоляции на фоне коронавируса. По его мнению, переедание, неподвижность и хронический стресс на протяжении долгих недель могут привести к обострению хронических заболеваний. Также существует опасность, что люди, которым необходимо «лечение не в самых острых случаях», будут избегать посещения больниц.

В беседе с корреспондентом iReactor Александр Мясников лишь частично согласился с позицией Леонида Эйдельмана. Телеведущий подтвердил, что режимы карантина и самоизоляции ставят под угрозу здоровье людей, особенно пожилых. По словам Мясникова, обостряются и психические заболевания, а также может усиливаться депрессия и напряжение среди членов семьи.

«Все это понятно. Даже понятно, что от гиподинамии ничего хорошего не будет. Человек сидит в панике, читает газеты, усугубляет инсульты и так далее», — рассказал Мясников.

Врач отметил, что в стрессовой ситуации любой человек хочет есть, в данном случае врачи не являются исключением. Переедание — «бич замкнутых пространств», пояснил Александр Мясников.

«Есть и другая сторона медали, от инфекции, что распространяется, в том числе и в Израиле, молодые люди практически не умирают, ведь 0,14 процента смертности у молодых, а почти все те, кто погиб, это люди 60+. Естественно, за редким исключением», — подчеркнул собеседник издания.

По словам Мясникова, у пожилых людей «нет вариантов, кроме изоляции», которая может сохранить их здоровье. Он напомнил о труде Цицерона «Об обязанностях», в котором говорится о том, что «следует не только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать из них то, что может быть хорошим». Хобби или освоение новых способов коммуникации — неплохой способ провести время в самоизоляции.

«Карантин будут снимать постепенно, и пожилым придется побыть на карантине больше, чем молодым, Ограничения в отношении пожилых на какое-то время позволят сохранить их здоровье. Из двух зол выбирают всегда меньшее», — резюмировал Александр Мясников.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случи пневмонии. Некоторые политологи уверены, что коронавирусная инфекция COVID-2019 была разработана учеными в США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирус был разработан американскими учеными еще пять лет назад.