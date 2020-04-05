Главные новости 5 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 5 апреля.

По словам Натальи Бондарчук, сиделка испугалась и передала Макарову в руки специалистов. Сиделка отказалась находиться рядом с Инной Макаровой незадолго до ее смерти.

Стрельба произошла в трехэтажном доме в населенном пункте Елатьма Касимовского района. Мужчина расстрелял пять человек под Рязанью.

Дочь российской исполнительницы и королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в очередной скандал. В Сети отреагировали на скандальное видео с ползающей по улицам США дочерью Успенской.

Жителей Москвы и Петербурга призвали не верить объявлениям о проведении в их квартирах санитарной обработки из-за коронавируса. Россиян предупредили о новом виде мошенничества, связанного с коронавирусом.

Попытки продвинуть принятие закона о рынке земли через Раду свидетельствуют о том, что Зеленский в панике. Погребинский рассказал, как Зеленского запугали извне.

В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом. В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом.

«Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 4 апреля 2020 года.

Певица осталась не в восторге от смены имиджа Давида Манукяна. Бузова объявила о «расставании» с Манукяном.

Телеведущий заявил, что в ближайшее время ситуация с карантинными мерами смягчится. Соловьев призвал не доходить до крайностей при принятии карантинных мер.

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская недолго жила в одиночестве после скандальной размолвки с дочерью. Любовь Успенская после скандала с дочерью стала жить с племянником.