Игорь Крутой оценил откровенное фото своей падчерицы

Москва, 5 апреля. Приемная дочь композитора Игоря Крутого Виктория выложила в Instagram откровенные фото с пляжа. Артист оценил снимки девушки.

Известно, что семья Крутого сейчас находится в США. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, падчерица композитора не намерена скучать на карантине.

«Мы сидим дома в основном, но после обеда идем гулять. Мы нашли классное местечко на травке, где нас никто не трогает, и мы можем заниматься йогой и загорать», — поделилась Виктория.

В подтверждение своих слов девушка приложила откровенное фото. На кадрах она изображена только в нижнем белье и демонстрирует свои соблазнительные внешние данные, чем заслужила похвалу отчима.

«Викуля — Афродита», — написал в комментариях Крутой.

Реакцию артиста на голое фото не поддержали подписчики, пристыдив его за одобрение неоднозначного снимка.

«А как это, когда папа смотрит на дочкину попу и еще пишет восхищенные комментарии?», «Точно! Стыда нет», — откликнулись пользователи соцсети.

Ранее стало известно о вечеринке по случаю дня рождения сестры Крутого Аллы, после которой с коронавирусом был госпитализирован Лев Лещенко. Телеведущая Ксения Собчак предполагает, что певец Игорь Николаев мог заразиться именно на этой вечеринке, передает «Культуромания».