Игорь Крутой оценил откровенное фото своей падчерицы

Вот оно первое фото которые классно подучилась у Деми ! Мы сидим дома в основном,но после обеда идём гулять. Мы нашли классное местечко на травке где нас не кто не трогает и мы можем делать йогу и загорать) This is Demis first successful photo of me ) we are staying home but found a nicely little spot on the grass for some sun and yoga a????‍♀️ stay home stay safe stay sane

