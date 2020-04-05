Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии зараженного COVID-19 доктора Проценко

Москва, 5 апреля. Болезнь у главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, заразившегося COVID-19, протекает не в тяжелой форме. Об этом рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По словам Петрикова, коллеги Проценко очень рады тому, что его состояние не вызывает опасений. Он подчеркнул, что они постоянно созваниваются и поддерживают его.

По его словам, во время борьбы с опасной китайской инфекцией в первую очередь нужно думать о персонале. Он отметил, что все специалисты работают в средствах индивидуальной защиты, однако риск заражения остается всегда.

Ранее ФАН сообщал, что главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Больница работает в обычном режиме, все медики регулярно проходят тестирование на коронавирус.