Симферополь, 5 апреля. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина ответила на выдвигаемые Украиной условия по восстановлению водоснабжения полуострова.

«Все их условия абсурдны. На Украине все, как всегда, ничего удивительного — не дадим воду в российский Крым и все тут. Как говорится, кто про что, а вшивый про баню», — сказала Гридчина.

Она также добавила, что властям Украины стоит подумать о восстановлении экономических отношений с Россией, так как инициированный Киевом разрыв торгового сотрудничества с Москвой привел к обнищанию населения Украины.

Стоит отметить, что Украина на 85% обеспечивала Крым пресной водой, которая поступала на полуостров из Днепра через Северо-Крымский канал. В 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров. При этом в Киеве заявляют, что поставки воды в Крым будут восстановлены «только после деоккупации». В Киеве отмечают, что тема поставок воды в Крым является «рычагом давления на Россию».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.