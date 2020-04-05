В Госдуме назвали факторы, от которых будет зависеть развитие экономики России

Прогнозы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) относительно российской экономики неоправданно пессимистичны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал опубликованные упомянутым Центром два сценария развития событий в экономике страны. Согласно тому из них, что носит, по версии ЦМАКП, наименование «конструктивного», падение валового внутреннего продукта в 2020 году удастся сдержать только на уровне 2,3–2,5%. Если же сценарий будет «жестким», ВВП может упасть на 3–3,3%. Парламентарий дал свой собственный прогноз развития событий.

«Есть несколько факторов, от которых будет зависеть рост или падение ВВП, среди которых то, насколько быстро нам удастся справиться с эпидемией, и то, насколько хорошо руководителям регионов удастся оценить связанные с ней риски на подотчетной себе территории. Исходя из местной специфики, им будет необходимо найти разумный баланс между соблюдением карантинных мер и работой предприятий», — посоветовал депутат.

По словам Гутенева, на примере целого ряда территорий он видит успешную реализацию описанного им принципа.

«В частности, в Самарской области ответственность берет на себя команда губернатора, — отметил собеседник ФАН. — Она приняла решение расширить перечень предприятий, которые могут начать работать уже со следующей недели (с 6 апреля. — Прим. ФАН). Считаю, что те губернаторы, которые не будут отсиживаться и ждать указаний из центра, а находить, как сказал президент Владимир Путин в своем обращении к нации, эффективные рецепты, исходя из местной специфики (в том числе и по мерам поддержки, и по жесткости карантинных мер), добьются в конечном итоге улучшения экономической ситуации».

Также много будет зависеть и от того, какая будет цена за баррель нефти — через несколько недель, по словам депутата, будут заключены серьезные договоренности, которые смогут стабилизировать рынок. Еще одним положительным фактором является восстановление китайской экономики — учитывая тесные и дружеские связи России с Китаем, это станет серьезным подспорьем в укреплении в том числе нашего топливно-энергетического комплекса.

«Вне всякого сомнения, отношение к резервным фондам должно поменяться от идеологии продолжения сбережения и крайне осмотрительного использования отложенных, что говорится, «на черный день» средств к их более активной трате, — убежден парламентарий. — А поскольку более «черный» день уже вряд ли возможен, то накопленные ресурсы следует направить на поддержку, в первую очередь, малого бизнеса и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию — для них следует предусмотреть безусловный доход на уровне хотя бы минимальной заработной платы».

Гутенев убежден, что на помощь экономике и населению страны в ближайшие несколько месяцев должна быть выделена сумма от 1 до 3 триллионов рублей — а при необходимости государству следует быть готовым увеличить ее до 5 или даже 7 триллионов рублей.

«Часть из этих средств должна быть направлена на поддержание инфраструктурного развития страны с тем, чтобы за счет господдержки и внутреннего спроса не дать экономике уйти в рецессию», — предложил собеседник ФАН.

Таким образом, по мнению эксперта, в своих прогнозах ЦМАКП чересчур сгущает краски — у государства есть множество возможностей, чтобы выйти из кризиса без значительных потерь.