Триполи, 5 апреля. В Сирийской обсерватории по правам человека сообщают об увеличении количества смертей среди сирийских наемников в Ливии — сообщается о более чем 165 погибших.

По последним данным, смертность среди иностранных боевиков повышается из-за участившихся попыток прорыва на разных участках фронта и атак боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Во время одного из последних боестолкновений сотрудники Сирийской обсерватории по правам человека зафиксировали девять погибших среди протурецких группировок. Кроме того, сообщается, что некоторые наемники изъявили желание вернуться домой из-за отсутствия денежного довольствия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о работе центров вербовки боевиков для войны на территории Ливии — наемников собирали на границах Турции и Сирии, где они проходили обучащие тренировки. Каждому наемнику обещались ежемесячные выплаты в размере 2,5 тысячи долларов США, а также турецкое гражданство.