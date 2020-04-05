Турция продолжает «заражать» Ливию коронавирусом

Мисурата, 5 апреля. Верховный комитет по борьбе с коронавирусом в Мисурате зарегистрировал очередной положительный результат, сообщает пользователь в Twitter.

#Breaking_News

The Supreme Committee to Combat Corona Virus in #Misurata announces the registration of a new case of #Corona_virus after examining 17 samples, 16 of which were negative.#Libya pic.twitter.com/tQCHwGFbZd — Arraed LG+ (@ArraedLG) April 5, 2020

Сообщается, что в ходе изучения 17 образцов один из них оказался положительным.

Напомним, первый случай заболевания COVID-19 в Ливии был зафиксирован в Ливии 24 марта. Как известно, вирус на территорию североафриканской страны завезли сирийские наемники, которых поставляет для триполийских бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Турция, где уже зарегистрирована пандемия коронавируса.

Ранее об этом заявлял официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари.

Кроме того, Анкара продолжает перевозить в Триполи по воздуху и по морю боевиков не только из Сирии, но также из Чада и Судана, о чем рассказывают наемники, попадающие в плен ЛНА при попытках прорыва на разных участках фронта.

Главы соседствующих с Мисуратой регионов 30 марта заявляли о прекращении транспортного сообщения с городом ввиду того, что Мисурата стала главным эпицентром распространения коронавируса в Ливии. Это связано главным образом с тем, что именно Мисурата принимает большую часть сирийских боевиков, которые прибывают в Ливию транзитом через Турцию, где на сегодняшний день уже зафиксирована эпидемия COVID-19.