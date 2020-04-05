Российские военнослужащие начали дезинфекционную обработку в Сербии

Белград, 5 апреля. Военнослужащие российских ВС прибыли в Сербию и приступили к дезинфекции социальных объектов. Об этом сообщает Минобороны Сербии.

По данным ведомства, подразделения войск РХБЗ с применением специальной техники уже обработали 65 тысяч квадратных метров в учреждениях здравоохранения.

«В первую очередь проведена дезинфекция гинекологическо-акушерской клиники «Народный фронт» и клинического центра «Драгиша Мишович» в Белграде, в котором размещены пациенты с легкой формой COVID-19», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия предоставила помощь Сербии в борьбе с коронавирусом, перебросив 3-4 апреля в страну 87 военных специалистов, 16 единиц техники и специальное оборудование.

По согласования с сербской стороной, две бригады военных медиков будут работать в Белграде, где наблюдается самая нестабильная обстановка. Еще пять групп специалистов будут направлены в города Кикинда, Ниш, Валево и Чуприя.

По последним данным, в Сербии (без учета Косово) выявлено более 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания в стране уже стали 44 человека.