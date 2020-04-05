Доктор Петронис перечислил болезни, которыми «питается» коронавирус

Москва, 5 апреля. Люди, страдающие от астмы, диабета и заболевание сердца, входят в группу повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией. Председатель правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис рассказал о том, что происходит в организме человека с хроническими заболеваниями, когда в него попадает опасная коронавирусная инфекция.

Петронис рассказал, что во время приступа астмы в дыхательных путях возникают спазмы, а коронавирус будет «питаться» такой болезнью и усугублять ее. Люди с диабетом также становятся желанной мишенью для коронавирусной инфекции, потому что подобное заболевание ослабляет иммунитет.

Петронис также сообщил об опасности, которая может грозить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он отметил, что при таких недугах сосуды не успевают давать необходимое количество крови сердечной мышце.

«Совершенно любая инфекция может привести к страшным последствиям. А коронавирус, который умеет видоизменяться в организме человека, не очень и предсказуем», — подчеркнул Петронис.

Ранее сообщалось, что помимо пожилых людей, к группе риска по коронавируса относятся ВИЧ-инфицированные и пациенты с онкологическими заболеваниями. Отмечается, что только в случае острой необходимости и при соблюдении всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, люди из групп риска могут выйти на улицу, передает «Парламентская газета».