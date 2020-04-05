ЛНР итоги 29 марта — 4 апреля: агент МГБ пять лет обманывал СБУ, меры по борьбе с COVID-19

Луганск, 5 апреля. В результате удара ВСУ погибла пожилая женщина. В ЛНР зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, правительством предприняты меры по нераспространению инфекции. Леонид Пасечник поручил «Миру Луганщине» помочь людям, находящимся в изоляции. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Удар ВСУ

Украинские силовики 14 раз за неделю открывали огонь по территории ЛНР. В результате обстрелов погибла 80-летняя женщина. Пять домов получили повреждения.

«Факты обстрела в населенных пунктах задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении командиров 59-й и 93-й бригад Шаповалова и Брыжинского», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Первые случаи заражения COVID-19

На текущей неделе в Луганской Народной Республике зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. Все заболевшие помещены в инфекционные отделения лечебных учреждений республики. Специалисты наблюдают за пятым потенциальным заболевшим коронавирусной инфекцией.

В ЛНР предпринимают меры по нераспространению вируса

Правительство Луганской Народной Республики в рамках борьбы с коронавирусом ввело ряд ограничений, в том числе остановило работу заведений общественного питания и учебных заведений. Остановки и общественный транспорт обрабатывают дезинфицирующими средствами.

«Согласно решению противоэпидемической комиссии, обрабатывается общественный транспорт, и в городе Луганске начата обработка остановочных пунктов. Подъезды на данный момент не обрабатываются», — рассказал главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«Мир Луганщине» окажет поддержку самоизолированным

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил общественному движению «Мир Луганщине» оказать помощь людям, находящимся в изоляции из-за угрозы распространения нового коронавируса. Для этого были организованы более 150 волонтеров во всех городах и районах ЛНР. Все они прошли обучение и уже начали свою работу.

Луганск помог гражданам покинуть подконтрольную Киеву территорию

Власти ЛНР совместно с МВД помогли группе жителей республики покинуть подконтрольную Киеву территорию через закрытый в связи с угрозой распространения коронавируса пункт пропуска «Станица Луганская». На территории ЛНР медики провели первичный осмотр прибывших граждан и разместили их на 14-дневный карантин.

Агент МГБ ЛНР несколько лет дезинформировал СБУ

Агент Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики пять лет дезинформировал сотрудников Службы безопасности Украины, сообщили в МГБ ЛНР. Уточняется, что мужчина был завербован СБУ в 2014 году, о чем сразу сообщил в Службу безопасности республики. Решение о прекращении работы агента было принято после получения им задания на проведение масштабного диверсионно-террористического акта на территории ЛНР.