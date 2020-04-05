Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия новости 5 апреля 19.30: Анкара разместила три новых КПП в Идлибе, протурецкие боевики устроили протесты в Ракке

376
0 Оставить комментарий

Протесты боевиков

Сирия, 5 апреля. Турция разместила три новых блокпоста на западе Идлиба. Отряд NDF****** подвергся нападению террористов ИГ1 в Хомсе. Протурецкие боевики вышли на протесты в Тель-Абьяде на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из ополченцев в результате нападения неизвестных в пустыне Бадия аш-Шам на востоке Хомса.

Курдские вооруженные бандформирования: подверглись обстрелам ВС Турции и их союзников на северо-западе Ракки.

Протурецкие силы: вступили в конфликт с боевиками, депортированными из Хомса, в городе Ар-Раи на севере Алеппо.

ВС Турции: установили три новых поста наблюдения в западной части Идлиба; столкнулись с протестами подконтрольных им формирований на севере Ракки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В северной части провинции вспыхнули столкновения между протурецкими боевиками и исламистами, депортированными из «Растанского котла» в Хомсе. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что вооруженное противостояние развернулось в районе города Ар-Раи. В ходе боев был убит один из членов поддерживаемых Анкарой бандгрупп. Отмечается, что убитый открыл беспорядочную стрельбу по палаткам в лагере для беженцев, что и послужило поводом для начала конфликта.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о вылазке террористов «Исламского государства»1 в восточной части провинции Хомс. Боевики организовали нападение на отряд Национальных сил обороны (NDF) в пустыне Бадия аш-Шам недалеко от города Ас-Сухна. По предварительным данным, погиб один из бойцов ополчения. О потерях среди джихадистов пока ничего неизвестно. Предполагается, что за нападением стоят террористы, базирующиеся в оккупированной США «зоне безопасности» на юге региона. Как известно, на американской военной базе «Ат-Танф» под руководством западных специалистов тренируются члены различных антиправительственных формирований, в том числе группировки «Джейш Магавир ат-Таура» и ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Вслед за столкновениями на юге Идлиба последовали перестрелки на востоке. Согласно информации Twitter-канала (samerdaboul6), в ответ на провокационные обстрелы боевиков артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе Саракиба, нанесли удары по военным объектам террористов на окраине населенного пункта Афес. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или технике пока выясняются.

Между тем на западе провинции были развернуты еще три наблюдательных поста ВС Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), один КПП был установлен на окраине поселения Куфайр, вплотную прилегающего к шоссе М-4. Кроме того, еще два располагаются между населенными пунктами Аз-Заиния и Баксария.

В то же время поступила информация о неизвестном взрыве в этом районе. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что инцидент произошел в деревне Аль-Кастан недалеко от Джиср аш-Шугура. Жертвами взрыва стали несколько гражданских лиц. Более подробные сведения пока выясняются.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Союзники Турции продолжают вести огонь по районам, занимаемым курдскими бандгруппами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что снаряды, выпущенные протурецкими боевиками, упали в жилых кварталах деревень Кобарлик, Хуррийя и Абди Кава на северо-западе провинции. Напомним, в первой половине дня также стало известно о том, что под ударом поддерживаемых Турцией формирований в этом районе оказался гражданский автомобиль, водитель которого скончался.

Между тем боевики некоторых из союзных Турции бандгрупп вышли на улицы в городе Тель-Абьяд, заявив о недовольстве политикой турецких властей. Twitter-канал (7alpress0) передает, что митингующие требуют от Анкары выплаты задержанной заработной платы и возвращения на север провинции Алеппо, где находятся их семьи. При этом демонстранты стреляют в воздух. Напомним, подобные акции протеста наблюдались в Тель-Абьяде и Рас аль-Айне и в прошлом месяце.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Новости партнеров

Новости партнеров