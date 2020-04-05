Сирия, 5 апреля. Турция разместила три новых блокпоста на западе Идлиба. Отряд NDF****** подвергся нападению террористов ИГ1 в Хомсе. Протурецкие боевики вышли на протесты в Тель-Абьяде на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из ополченцев в результате нападения неизвестных в пустыне Бадия аш-Шам на востоке Хомса.

Курдские вооруженные бандформирования: подверглись обстрелам ВС Турции и их союзников на северо-западе Ракки.

Протурецкие силы: вступили в конфликт с боевиками, депортированными из Хомса, в городе Ар-Раи на севере Алеппо.

ВС Турции: установили три новых поста наблюдения в западной части Идлиба; столкнулись с протестами подконтрольных им формирований на севере Ракки.

Провинция Алеппо

В северной части провинции вспыхнули столкновения между протурецкими боевиками и исламистами, депортированными из «Растанского котла» в Хомсе. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что вооруженное противостояние развернулось в районе города Ар-Раи. В ходе боев был убит один из членов поддерживаемых Анкарой бандгрупп. Отмечается, что убитый открыл беспорядочную стрельбу по палаткам в лагере для беженцев, что и послужило поводом для начала конфликта.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о вылазке террористов «Исламского государства»1 в восточной части провинции Хомс. Боевики организовали нападение на отряд Национальных сил обороны (NDF) в пустыне Бадия аш-Шам недалеко от города Ас-Сухна. По предварительным данным, погиб один из бойцов ополчения. О потерях среди джихадистов пока ничего неизвестно. Предполагается, что за нападением стоят террористы, базирующиеся в оккупированной США «зоне безопасности» на юге региона. Как известно, на американской военной базе «Ат-Танф» под руководством западных специалистов тренируются члены различных антиправительственных формирований, в том числе группировки «Джейш Магавир ат-Таура» и ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Вслед за столкновениями на юге Идлиба последовали перестрелки на востоке. Согласно информации Twitter-канала (samerdaboul6), в ответ на провокационные обстрелы боевиков артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе Саракиба, нанесли удары по военным объектам террористов на окраине населенного пункта Афес. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или технике пока выясняются.

Между тем на западе провинции были развернуты еще три наблюдательных поста ВС Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), один КПП был установлен на окраине поселения Куфайр, вплотную прилегающего к шоссе М-4. Кроме того, еще два располагаются между населенными пунктами Аз-Заиния и Баксария.

В то же время поступила информация о неизвестном взрыве в этом районе. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что инцидент произошел в деревне Аль-Кастан недалеко от Джиср аш-Шугура. Жертвами взрыва стали несколько гражданских лиц. Более подробные сведения пока выясняются.

Провинция Ракка

Союзники Турции продолжают вести огонь по районам, занимаемым курдскими бандгруппами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что снаряды, выпущенные протурецкими боевиками, упали в жилых кварталах деревень Кобарлик, Хуррийя и Абди Кава на северо-западе провинции. Напомним, в первой половине дня также стало известно о том, что под ударом поддерживаемых Турцией формирований в этом районе оказался гражданский автомобиль, водитель которого скончался.

Между тем боевики некоторых из союзных Турции бандгрупп вышли на улицы в городе Тель-Абьяд, заявив о недовольстве политикой турецких властей. Twitter-канал (7alpress0) передает, что митингующие требуют от Анкары выплаты задержанной заработной платы и возвращения на север провинции Алеппо, где находятся их семьи. При этом демонстранты стреляют в воздух. Напомним, подобные акции протеста наблюдались в Тель-Абьяде и Рас аль-Айне и в прошлом месяце.

1 Организация запрещена на территории РФ.