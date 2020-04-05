В Пушкинском районе Петербурга (Московское шоссе, 115) загорелся склад с деревянными палетами на площади 300 квадратных метров. Безоблачная погода и сильный ветер создают угрозу распространения огня.

Как сообщают очевидцы, рядом со строением находится поле, где также горит сухостой. Что загорелось раньше — поля или склад — пока неизвестно.

К ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 35 человек личного состава. К 17 часам огонь полностью потушили.

Напомним, что с 30 марта по 1 мая 2020 года на территории Санкт-Петербурга введен особый противопожарный режим. Постановление запрещает горожанам выезд в городские и областные леса и лесопарки и разведение огня на природе.