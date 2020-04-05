Москва, 5 апреля. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова испугала своих подписчиков, опубликовав снимок с заплаканными глазами.

Проскурякова разместила подборку новых фотографий на своей странице в Instagram. Подписчики заметили, что на опубликованных снимках Проскурякова запечатлена со слезами на глазах. Пользователи Сети поддержали Проскурякову, призвав ее не переживать и не расстраиваться. Некоторые предположили, что слезы Проскуряковой связаны с госпитализацией Игоря Николаева, у которого была диагностирована очаговая пневмония.

Последние недели Проскуряковой пришлось изрядно понервничать. Николаев побывал на дне рождения сестры Игоря Крутого, где также присутствовал Лев Лещенко, у которого позднее диагностировали коронавирус. В настоящее время Николаев находится в инфекционной больнице в Коммунарке.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 63 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 5267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 330 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.