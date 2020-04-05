Крупенников считает, что в условиях эпидемии РФ должна помнить о плененных россиянах

Депутат Госдумы Владимир Крупенников в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) россияне не должны забывать о согражданах, которые находятся в более сложном положении.

Напомним, в апреле 2020 года состоится премьера основанной на реальных событиях художественной киноленты «Шугалей», повествующей о жизни двух российских социологов ФЗНЦ Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Россияне отправились в Ливию для проведения исследований по приглашению так называемого Правительства национального согласия (ПНС), однако за свою находку, которая могла опорочить ПНС, поплатились свободой. Боевики триполийских бандформирований, подчиняющихся главе ПНС Файезу Сарраджу, выкрали россиян и поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», известную пытками и бесчеловечным отношением тюремщиков к заключенным.

«Я думаю, за всеми огромными проблемами, которые накрыли весь мир и нашу огромную страну мы, тем не менее, не должны забывать о наших гражданах, которые находятся в еще более тяжелом положении. В любом случае мы, как великая страна, должны бороться за свободу своих граждан, которые незаконно удерживаются на территории какого бы то ни было государства», — отметил Владимир Крупенников.

Он акцентировал внимание на том, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан — люди из мирных профессий, которые боролись за то, чтобы мир знал правду. В заключении собеседник ФАН заверил, что российское общество приложит все максимальные усилия для того, чтобы освободить социологов.