Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом в России

Москва, 5 апреля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал новые поручения министерствам из-за ситуации с коронавирусом. Премьер-министр распорядился проверить готовность медучреждений к приему больных, укомплектовать штат и обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты. Соответствующее распоряжение было сделано на заседании президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

В документе говорится о том, что из больниц, которые будут принимать зараженных коронавирусом, необходимо перевести пациентов в другие медицинские учреждения. Мишустин призвал уделить особое внимание тяжелобольным и тем, кто нуждается в неотложной помощи.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос дополнительного финансирования из федерального бюджета тех больниц, которые теряют доходы из-за сокращения объемов работы, передают «АиФ».

Мишустин также распорядился подробно обсудить вопрос с властями Китая, касающийся организованного вывоза китайских граждан с территории России. Также глава кабмина поручил разработать единую систему идентификации возвращающихся из-за границы граждан РФ для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции.