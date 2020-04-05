Жители Хабаровского края пожаловались на перебои в поставке продуктов

Хабаровск, 5 апреля. Жители поселков Ургал и Чегдомын с прошлого месяца отмечают дефицит продуктов на полках местных магазинов. Другой дороги, кроме железной, к этим населенным пунктам нет. Поэтому они полностью зависят от поставок, осуществляемых Дальневосточной железной дорогой. Это сказывается не только на количестве привозимых товаров, но и на их цене. Те продукты, которые все-таки появляются в продаже, сразу же скупаются жителями про запас. Пользуясь дефицитом, коммерсанты повышают цены, так что для некоторых категорий населения товары оказываются просто недоступны.

С началом перебоев в поставках жители Верхнебуреинского района обратились к губернатору края Сергею Фургалу на его официальной странице в Instagram. Он уверил их, что переговоры с РЖД ведутся и вагоны с продовольствием, которые скопились на запасных путях, отправятся к получателям.





Но, по словам местных жителей, ни встречи с руководством железной дороги, ни вмешательство губернатора не решили проблему. Оставшиеся без пропитания люди хотят выяснить, кто виноват в этой ситуации. Они обратились к активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта. Одна из представителей движения Галина Матренина сама проживает в поселке Новый Ургал и подтверждает серьезность дефицита.

«Ситуация с поставками продовольствия тяжелая. Это длится еще с марта. Еще не голод, но нехватка продуктов ощущается. Вагонов недостаточно. Население беспокоится не только об отсутствии необходимых продуктов, но и о повышении цен, которые и так в районе немаленькие. Ответственность за срыв доставки продуктов несут и местные, и региональные органы власти», — рассказала она Федеральному агентству новостей.

Общественники обратились в транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту срыва поставок продуктов питания.