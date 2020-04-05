Чепа считает, что СМИ нужно закрывать за публикацию фейков о коронавирусе

Москва, 5 апреля. СМИ должны нести серьезную ответственность за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Чепа.

По словам парламентария, нижняя палата уже проработала комплекс мер по борьбе с «раздуванием психоза относительно коронавирусной инфекции», передает издание «ПолитРоссия».

«То, что необходимо предпринимать защитные меры, разумеется, само собой. Психоз и панику поднимать нельзя — такие действия я бы приравнивал к настоящим преступлениям», — считает Чепа.

Он уверен, что либеральные издания, такие как «Медуза», «Настоящее время» и «Радио Свобода», работают по заказу западных кураторов, публикуя фейки об эпидемиологической ситуации в России. По мнению политика, к таким СМИ должны применяться самые строгие меры.

«К тем, кто сегодня пытается как-то спекулировать на такой печальной теме, должны приниматься самые жесткие меры наказания. И это должны быть не штрафы, а, возможно, полный запрет на деятельность в нашей стране», — подчеркнул депутат Госдумы.

Парламентарий также добавил, что Россия наиболее подготовлена к эпидемии коронавируса. Страна имеет необходимую инфраструктуру, и в отличие от западных государств в РФ приняты своевременные меры по борьбе с инфекцией. Так, в России в 2,5 раза больше аппаратов искусственной вентиляции легких на душу населения, чем в США.